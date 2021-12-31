В WhatsApp начали блокировать группы за перепечатку новостей из газет

DB Corp Ltd, крупнейшая в Индии группа по изданию газет. Компания выпускает пять газет совместно с 61 редакцией, но когда люди незаконно распространяют ее цифровой контент в Интернете, то ее доход оказывается под угрозой, утверждает издатель.

Согласно DB Corp, часть подобных случаев происходит в WhatsApp, где в специальных чатах люди делятся газетами и журналами без разрешения. В результате компания подала иск о судебном запрете, который не позволит WhatsApp и более чем 80 другим ответчикам нарушать ее права через платформу.

DB Corp предлагает свой контент через официальные сайты, где используется модель подписки.

30 августа 2021 года DB Corp сообщила WhatsApp о "группах-нарушителях" и попросила удалить их. WhatsApp отклонил запрос и сообщил DB Corp, что будет действовать только в ответ на постановление суда.

Суд убедился в том, что доказательства требуют запрета. Судья вынес постановление, обязывающее WhatsApp удалить или заблокировать эти группы, указанные DB Corp. WhatsApp было дано семь дней на выполнение требования.