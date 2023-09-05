В WhatsApp началось тестирование нескольких аккаунтов на одном смартфоне

Эта функция уже доступна для тестирования в бета-версии приложения с номером версии 2.23.18.21. Интересно, что ранее к ней допустили лишь ограниченное число тестеров.

Функция «множественных» аккаунтов позволит пользователям переключаться между разными аккаунтами WhatsApp на одном устройстве, что особенно полезно для тех, у кого есть несколько номеров телефона.