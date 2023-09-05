В WhatsApp началось тестирование нескольких аккаунтов на одном смартфоне

В WhatsApp началось тестирование нескольких аккаунтов на одном смартфонеИнтересная и долгожданная многими возможность
Команда WhatsApp начала тестирование функции, которая позволит пользователям использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне.
Эта функция уже доступна для тестирования в бета-версии приложения с номером версии 2.23.18.21. Интересно, что ранее к ней допустили лишь ограниченное число тестеров.
Функция «множественных» аккаунтов позволит пользователям переключаться между разными аккаунтами WhatsApp на одном устройстве, что особенно полезно для тех, у кого есть несколько номеров телефона.
Кроме того, в бета-версии также появилась новая вкладка «Профиль», которая позволяет просматривать и редактировать свой профиль и общие настройки приложения.
Напомним, что недавно в WhatsApp добавили возможность отправки фото и видео в высоком разрешении. Также стоит отметить, что интерфейс приложения на Android начал изменяться, становясь похожим на версию для iOS.