В WhatsApp наконец-то появились реакции любым эмодзи на сообщения

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно попытаться отреагировать на сообщение собеседника и нажать на новую кнопку «+». Она располагается в крайней правой части выпадающего списка.

Отметим, что подобной возможности до сих пор нет даже в платной подписке Telegram Premium. При этом в WhatsApp за неё нужно ничего платить.

Стоит, правда, оговориться, что нововведение пока что доступно не всем пользователям. Связано это с тем, что обновление добирается до пользователей плавно, волнообразно. Но уже в ближайшие пару дней апдейт получат все скачавшие WhatsApp.