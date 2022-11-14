В WhatsApp наконец-то появится возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах

Как только пользователь активирует её, то на экране появится QR-код, отсканировав который можно автоматически войти в свой аккаунт.

На данный момент WhatsApp в тестовом режиме позволяет подключить одновременно до четырёх смартфонов или планшетов. Планирует ли компания изменять это количество в дальнейшем — неизвестно.