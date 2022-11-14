В WhatsApp наконец-то появится возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах

В WhatsApp наконец-то появится возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствахШутить про то, что «вновь как у Telegram» уже даже не смешно
Наши коллеги из WABetaInfo в очередной раз обнаружили интересную функцию WhatsApp, rоторая пока что находится лишь на этапе тестирования.
На этот раз речь идёт о бета-версии Android-версии приложения сервиса. В сборке под номером 2.22.24.18 появился режим, позволяющий использовать один аккаунт сразу на нескольких смартфонах.
Называется новая возможность вполне логично — «Привязать устройство». Находится она в настройках мессенджера.
Как только пользователь активирует её, то на экране появится QR-код, отсканировав который можно автоматически войти в свой аккаунт.
На данный момент WhatsApp в тестовом режиме позволяет подключить одновременно до четырёх смартфонов или планшетов. Планирует ли компания изменять это количество в дальнейшем — неизвестно.