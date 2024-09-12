В WhatsApp нашли дыру в функции «Просмотр один раз»

Баг был найден в веб-версии приложения. Он позволяет сохранять медиаконтент, предназначенный для однократного просмотра.

На мобильных устройствах эта функция предотвращает создание скриншотов, но в веб-версии WhatsApp предупреждает, что медиаконтент можно открыть только на телефоне.

Исследователь безопасности Таль Беэри, который раскрыл эту уязвимость, продемонстрировал возможность сохранить изображение, отправленное через функцию «Просмотр один раз», в веб-версии WhatsApp.

Это создает ложное ощущение конфиденциальности, считает Беэри, и призывает к решению проблемы.

Стоит отметить, что разработчики мессенджера достаточно часто и оперативно реагируют на подобные инциденты. Так что закрытия бэкдора можно ожидать в ближайшие дни.