В WhatsApp нашли функцию, которая поможет при общении с пожилыми родственниками

Эта функция может быть полезна при общении с возрастными родственниками. Например, при попытке показать им, как сделать ту или иную вещь в WhatsApp.

Для активации нововведения достаточно нажать на новую иконку в виде телефона с указывающей стрелкой. Она располагается внизу экрана рядом с уже знакомыми кнопками переключения камеры, отключения звука и видео.

При нажатии на неё, появляется запрос о начале записи или передачи содержимого экрана в WhatsApp.