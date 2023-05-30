В WhatsApp нашли функцию, которая поможет при общении с пожилыми родственниками

В WhatsApp нашли функцию, которая поможет при общении с пожилыми родственникамиИнтересненько
Популярный мессенджер WhatsApp выпустил обновление для Android, которое позволяет пользователям делиться содержимым своего экрана во время видеозвонков.
Эта функция может быть полезна при общении с возрастными родственниками. Например, при попытке показать им, как сделать ту или иную вещь в WhatsApp.
Для активации нововведения достаточно нажать на новую иконку в виде телефона с указывающей стрелкой. Она располагается внизу экрана рядом с уже знакомыми кнопками переключения камеры, отключения звука и видео.
При нажатии на неё, появляется запрос о начале записи или передачи содержимого экрана в WhatsApp.
Пользователям также демонстрируется предупреждение о том, что компания будет иметь доступ к паролям, фотографиям или платёжным данным, отображаемым на экране.
После принятия условий, можно приступить к записи. В любой момент видеозвонка можно прекратить передачу изображения с экрана.
Сообщается, что пока что функция доступна ограниченному кругу пользователей. Но в дальнейшем она появится у всех.