В WhatsApp нашли упоминание разблокировки по лицу

Так, в бета-версии WhatsApp для Android появилась поддержка верификации не только по отпечатку пальца, но и по лицу, сообщает ресурс XDA-Developers. Не до конца ясно, появится ли данная функция в стабильной версии для всех Android-смартфонов или лишь для тех, у которых разблокировка лицом производится за счет дополнительных сенсоров. Но как бы то ни было, бета-версия приложения продемонстрировала, что компания намерена сравнять в этом вопросе iOS и ОС от Google.