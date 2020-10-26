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В WhatsApp нашли упоминание разблокировки по лицу
Вопрос лишь в том, насколько данный способ входа будет безопасен
Несмотря на то, что в Android разблокировка по лицу не является достаточно надежным способом защиты данных (в отличие от iOS), в WhatsApp, видимо, задумались о ее внедрении в качестве альтернативы входу по отпечатку пальцев. По крайней мере, именно это следует из свежего открытия энтузиастов.
Так, в бета-версии WhatsApp для Android появилась поддержка верификации не только по отпечатку пальца, но и по лицу, сообщает ресурс XDA-Developers. Не до конца ясно, появится ли данная функция в стабильной версии для всех Android-смартфонов или лишь для тех, у которых разблокировка лицом производится за счет дополнительных сенсоров. Но как бы то ни было, бета-версия приложения продемонстрировала, что компания намерена сравнять в этом вопросе iOS и ОС от Google.
Напомним, что ранее в сети также появилась информация о том, что совсем скоро в веб-версии WhatsApp появятся звонки: как голосовые, так и видео.