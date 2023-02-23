В WhatsApp обнаружили серьёзную проблему в безопасности при смене номера

Об этом рассказал один из пользователей, сын которого получил доступ к чужим контактам как раз из-за указанной уязвимости. По словам Эрика, так назвался этот человек, его сын длительное время мог просматривать контакты бывшего владельца номера телефона, привязанного к его аккаунту в WhatsApp. Эрик отметил, что «это серьёзное нарушение конфиденциальности».

При этом разработчики мессенджера знают о проблеме, но признают, что не могут существенно влиять на ситуацию, поскольку она исходит от операторов связи, повторно использующих телефонные номера бывших клиентов, отдавая их новым.

«Если вы не хотите использовать определённый телефонный номер в связке с аккаунтом WhatsApp, лучше перенесите его на новый номер или просто удалите учётную запись в приложении», — посоветовали в WhatsApp.

Также разработчики мессенджера напомнили о важности двухфакторной аутентификации.