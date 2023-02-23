В WhatsApp обнаружили серьёзную проблему в безопасности при смене номера

В WhatsApp обнаружили серьёзную проблему в безопасности при смене номераВажно отвязать ненужный номер от своего аккаунта
В WhatsApp обнаружили неприятную уязвимость в конфиденциальности. При смене номера телефона, если не отвязать его от акаунта в мессенджере, доступ к контактам и переписке могут поучить третьи лица. Причём эти люди могут даже писать сообщения чужим контактам.
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Об этом рассказал один из пользователей, сын которого получил доступ к чужим контактам как раз из-за указанной уязвимости. По словам Эрика, так назвался этот человек, его сын длительное время мог просматривать контакты бывшего владельца номера телефона, привязанного к его аккаунту в WhatsApp. Эрик отметил, что «это серьёзное нарушение конфиденциальности».
При этом разработчики мессенджера знают о проблеме, но признают, что не могут существенно влиять на ситуацию, поскольку она исходит от операторов связи, повторно использующих телефонные номера бывших клиентов, отдавая их новым.
«Если вы не хотите использовать определённый телефонный номер в связке с аккаунтом WhatsApp, лучше перенесите его на новый номер или просто удалите учётную запись в приложении», — посоветовали в WhatsApp.
Также разработчики мессенджера напомнили о важности двухфакторной аутентификации.