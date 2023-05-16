В WhatsApp появилась функция, которой нет в других мессенджерах

Сообщается, что новая возможность будет шифровать переписки пользователя. Они будут находиться в защищённой паролем или биометрией папке, а уведомления от этих чатов не будут отображать отправителя или содержание сообщения.

Отметим, что WhatsApp и так был известен достойным уровнем заботы о переписке пользователей. Например, это один из немногих мессенджеров, где автоматически используется end-to-end шифрование. В то же Telegram для этого надо начинать «Секретный чат».