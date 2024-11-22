В WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений

Разработчики мессенджера объясняют внедрение транскрибации улучшением использования приложения, если, к примеру, пользователь находится в шумной обстановке и сможет лучше воспринять суть аудиосообщения через текст, либо если предпочитает читать, а не слушать.

Очевидно, функция будет интегрирована в версии мобильного приложения и для Android, и для iOS. Чтобы настроить расшифровку голосовых сообщений, нужно перейти в настройки WhatsApp, затем в Чаты, после в Расшифровки голосовых сообщений и включить новую опцию, в настройках можно выбрать и предпочитаемый язык. А после настройки можно будет расшифровать сообщение, нажав на него долгим нажатием, а затем — «расшифровать». Уточняется, что сначала будет поддерживаться ограниченное число языков, но список будет расширяться.

Функция реализована для всех стран, но распространяться будет постепенно, поэтому вряд ли появится у всех пользователей в ближайшее время. Однако разработчики обещают сделать транскрибацию доступной для всех в течение ближайших месяцев.

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