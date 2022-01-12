В WhatsApp появилась новая функция, сильно облегчающая использование аудисообщений

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В WhatsApp появилась новая функция, сильно облегчающая использование аудисообщенийСтранно даже, что она появилась только сейчас
Пару месяцев назад стало известно о работе команды WhatsApp над «глобальным» проигрывателем аудиосообщений в мессенджере. Теперь же разработчики дали доступ к ней ряду пользователей.
Пока что речь идёт лишь об участниках бета-тестирования. Именно они могут прослушивать голосовые сообщения, находясь при этом в любом меню приложения, в том числе и в других чатах. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, достаточно скачать тестовую версию приложения 22.1.72.
Учитывая, что WhatsApp порой очень долго реализует новые функции в стабильной версии мессенджера, сложно сказать, как скоро обычные пользователи получат доступ к «глобальному» плееру.
Напомним, что накануне стало известно о выпуске новой кнопочной раскладушки Nokia — Nokia 2760 Flip 4G. Отличительной особенностью устройства, помимо всего прочего, является поддержка WhatsApp.
Источник: 9to5Mac