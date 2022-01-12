В WhatsApp появилась новая функция, сильно облегчающая использование аудисообщений

Пока что речь идёт лишь об участниках бета-тестирования. Именно они могут прослушивать голосовые сообщения, находясь при этом в любом меню приложения, в том числе и в других чатах. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, достаточно скачать тестовую версию приложения 22.1.72.

Учитывая, что WhatsApp порой очень долго реализует новые функции в стабильной версии мессенджера, сложно сказать, как скоро обычные пользователи получат доступ к «глобальному» плееру.