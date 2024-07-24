В WhatsApp появилась ранее анонсированная функция обмена файлами без интернета

Ранее эти функции были анонсированы для Android-версии WhatsApp, теперь вышла бета-версия для iOS.

Заявленные функции позволяют пользователям, находящимся возле друг друга, передавать файлы без интернета. Разница между версиями для Android и iOS в том, что для первой ОС при использовании функции используется метод автоматического обнаружения, а для второй придётся отсканировать QR-код.

Предполагается, что новые для WhatsApp функции позволят экономить на трафике пользователям с дорогим интернетом, а также обеспечат стабильное соединение при слабой сети и быструю передачу больших файлов и видео в высоком разрешении.