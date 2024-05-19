В WhatsApp появилась возможность блокировки чатов на всех связанных устройствах

В тестовой Android-версии мессенджера под номером 2.24.11.9 появилась возможность создавать пароль для выбранных чатов, тогда в интерфейсе менеджера появляется пиктограмма замка, где располагаются заблокированные от других пользователей чаты. И это синхронизируется на всех связанных устройствах.

Попасть в папку с заблокированными чатами можно только по паролю, который создаётся на основном смартфоне. После настройки заблокированные разговоры исчезнут из списка чатов на связанных устройствах.

Отмечается, что секретный код синхронизируется на всех связанных устройствах, обеспечивая беспрепятственный доступ к защищённым чатам с помощью единого пароля.

Функция была анонсирована ранее, поэтому ожидается её всеобщий релиз в ближайшее время.