В WhatsApp появилась возможность делиться своим экраном с собеседником

Эта функция напоминает те, что уже доступны в сервисах видеоконференций, таких как Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Пользователи могут активировать её, нажав на иконку «Поделиться», после чего у них будет возможность показать весь свой экран или конкретное приложение.

Согласно пресс-релизу компании-разработчика мессенджера, нововведение может быть полезно для обмена документами в рабочем процессе, просмотра фотографий с семьёй, планирования отпуска, онлайн-шопинга с друзьями или просто помощи бабушке и дедушке в вопросах техники.

Эта функция была в стадии бета-тестирования несколько месяцев — её замечали в тестовых версиях приложения WhatsApp на Android, iOS и Windows. Теперь она доступна всем пользователям WhatsApp по всему миру на этих же трёх платформах.