В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта, но есть условие

Пользователям предлагается использовать два аккаунта на одном телефоне, поддерживающим две SIM-карты или eSIM. Для использования двух аккаунтов понадобятся два номера телефона.

При этом уведомления, конфиденциальность и другие параметры можно настроить отдельно для каждой учётной записи.