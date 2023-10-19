В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта, но есть условие

13:55, 19 октября 2023
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В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта, но есть условиеНеобходимы два номера телефона
Разработчики WhatsApp объявили о появлении в мессенджере новой возможности — одновременного использования двух аккаунтов. Для этого не понадобятся два телефона.
Пользователям предлагается использовать два аккаунта на одном телефоне, поддерживающим две SIM-карты или eSIM. Для использования двух аккаунтов понадобятся два номера телефона.
При этом уведомления, конфиденциальность и другие параметры можно настроить отдельно для каждой учётной записи.