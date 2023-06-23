В WhatsApp появилась возможность переходить между вкладками с помощью смахиваний

19:12, 23 июня 2023
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В WhatsApp появилась возможность переходить между вкладками с помощью смахиванийНо сохранится и предыдущий способ
В версии WhatsApp для Android появилась функция перехода между вкладками с помощью смахивания пальцами (свайпа). Уточняется, что эта функция была доступна и раньше, но после изменения дизайна мессенджера и перемещения панели навигации со всеми вкладками с верхней части экрана в нижнюю, такая возможность исчезла.
В бета-версии 2.23.13.9 переход свайпом между вкладками вернулся. При этом старый способ — переход по вкладкам нажатием на них пальцем — останется.
Также у пользователей появилась возможность изменять форму кнопок начала звонка или нового чата. Раньше кнопки были только круглыми, теперь же появилась функция выбора формы суперэллипса.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей КадуковТеги: