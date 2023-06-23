В WhatsApp появилась возможность переходить между вкладками с помощью смахиваний

В бета-версии 2.23.13.9 переход свайпом между вкладками вернулся. При этом старый способ — переход по вкладкам нажатием на них пальцем — останется.

Также у пользователей появилась возможность изменять форму кнопок начала звонка или нового чата. Раньше кнопки были только круглыми, теперь же появилась функция выбора формы суперэллипса.