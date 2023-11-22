В WhatsApp появилась возможность привязать электронную почту к учётной записи

19:30, 22 ноября 2023
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В WhatsApp появилась возможность привязать электронную почту к учётной записиЭто дополнительный способ входа
В WhatsApp появилась возможность привязывать адрес электронной почты к учётной записи. Это станет альтернативой для входа в аккаунт, если возникли какие-либо трудности при получении СМС по телефону.
Электронная почта не заменяет номер телефона, это сделано для удобства пользователей. На электронную почту, в случае необходимости, будут приходить шестизначные коды для входа в учётную запись.
Для включения новой функции нужно будет войти в настройки мессенджера, открыть раздел «Учётная запись» и включить нужную опцию.
В настоящий момент новый функционал доступен в качестве бета-версии только на айфонах. Как сообщили разработчики, «в ближайшие недели», функция будет открыта всем пользователям.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей КадуковТеги: