В WhatsApp появилась возможность привязать электронную почту к учётной записи

Электронная почта не заменяет номер телефона, это сделано для удобства пользователей. На электронную почту, в случае необходимости, будут приходить шестизначные коды для входа в учётную запись.

Для включения новой функции нужно будет войти в настройки мессенджера, открыть раздел «Учётная запись» и включить нужную опцию.

В настоящий момент новый функционал доступен в качестве бета-версии только на айфонах. Как сообщили разработчики, «в ближайшие недели», функция будет открыта всем пользователям.