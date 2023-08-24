В WhatsApp появилась возможность создавать безымянные группы

По данным TechCrunch, безымянные группы будут иметь ограничение в шесть участников, в отличие от именованных групп, которые могут включать до 1024 участников.

Кроме того, WhatsApp будет автоматически генерировать временные названия для безымянных групп на основе их участников. Например, если в чате участвуют Рокко и Ли-Чен, группа может называться «Рокко & Ли-Чен».

В зависимости от того, как участники сохраняют контакты друг друга, название группы может отображаться по-разному для каждого из них.

Ожидается, что нововведение будет доступно для пользователей по всему миру в ближайшие несколько недель.