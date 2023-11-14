В WhatsApp появилась защита чатов с помощью секретного кода

В WhatsApp появилась защита чатов с помощью секретного кодаЖдем полноценного релиза новой возможности
WhatsApp представил нововведение, которое обещает улучшить конфиденциальность пользователей.
В последнем обновлении, доступном через программу Google Play Beta, была добавлена функция «секретный код для заблокированных чатов», доступная некоторым бета-тестерам.
Она позволяет пользователям скрыть доступ к заблокированным чатам в списке переписок, заменив его вводом секретного кода в строку поиска в соответствующей вкладке.
Таким образом, даже если кто-то получит физический доступ к телефону пользователя, он не сможет увидеть защищенные беседы. Это значительно повышает уровень конфиденциальности, поскольку предотвращает случайный или несанкционированный доступ к чувствительным перепискам.
Кроме того, в обновлении предусмотрена возможность быстрого очищения списка заблокированных чатов в настройках конфиденциальности.