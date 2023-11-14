В WhatsApp появилась защита чатов с помощью секретного кода

В последнем обновлении, доступном через программу Google Play Beta, была добавлена функция «секретный код для заблокированных чатов», доступная некоторым бета-тестерам.

Она позволяет пользователям скрыть доступ к заблокированным чатам в списке переписок, заменив его вводом секретного кода в строку поиска в соответствующей вкладке.

Таким образом, даже если кто-то получит физический доступ к телефону пользователя, он не сможет увидеть защищенные беседы. Это значительно повышает уровень конфиденциальности, поскольку предотвращает случайный или несанкционированный доступ к чувствительным перепискам.

Кроме того, в обновлении предусмотрена возможность быстрого очищения списка заблокированных чатов в настройках конфиденциальности.