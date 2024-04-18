В WhatsApp появились анонсированные ранее фильтры чатов

Фильтры чатов дают возможность искать переписку в трёх категориях: «Все», «Непрочитанные», «Группы». Если выбрать фильтр «Все», мессенджер покажет всю переписку без исключений, при выборе «Непрочитанные» можно увидеть чаты, на которые не последовало ответа или непрочитанные сообщения, включая те, которые пользователь так отметил сам.

Фильтр «Группы» выносит все группы и подгруппы сообществ, в которых состоит пользователь, в отдельный список. И этот фильтр позволяет просмотреть всю групповую переписку с участием пользователя.