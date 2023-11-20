В WhatsApp появились чаты с искусственным интеллектом

Речь идет о кнопке над значком нового чата, которая позволяет легко переходить к чатам на базе ИИ, минуя список контактов.

Свежее изменение направлено на упрощение и удобство пользователей, экономя их время и усилия при взаимодействии с ИИ, поддерживаемыми прямо внутри бесед в приложении.

На данный момент эта функция доступна ограниченной группе бета-тестеров, но ожидается, что она будет распространена среди более широкой аудитории в ближайшее время.

Кроме того, WhatsApp работает над другими захватывающими бета-функциями, такими как секретный код для доступа к заблокированным чатам и отдельная опция профиля, помогающая пользователям различать рабочие и личные коммуникации.