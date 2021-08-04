В WhatsApp появились исчезающие сообщения

И вот, наконец-то, доступ к нововведению начали получать все желающие — WhatsApp начала распространение функции «Однократный просмотр». С её помощью пользователи могут не переживать о приватности отправляемых фото и видео.

Так, собеседник не только получит лишь единоразовый доступ к медиафайлу, но также не сможет сохранить его в папках «Фото» и «Галерея». Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.