В WhatsApp появились исчезающие сообщения

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В WhatsApp появились исчезающие сообщенияОтличный способ делиться «секретной» информацией
В июне 2021 года глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором появлении в WhatsApp новой функции — исчезающих сообщений. Практически сразу после этого она стала доступна в рамках программы бета-тестирования мессенджера.
И вот, наконец-то, доступ к нововведению начали получать все желающие — WhatsApp начала распространение функции «Однократный просмотр». С её помощью пользователи могут не переживать о приватности отправляемых фото и видео.
Так, собеседник не только получит лишь единоразовый доступ к медиафайлу, но также не сможет сохранить его в папках «Фото» и «Галерея». Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.
В качестве примера использования новой функции, WhatsApp приводит передачу пароля от Wi-Fi сети. То есть пользователь сможет воспользоваться исчезающей фотографией, чтобы подключиться к интернету, но в дальнейшем не будет иметь доступа к информации о пароле.