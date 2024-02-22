В WhatsApp появились новые инструменты форматирования текста

Опубликовано 22 февраля 2024, 07:48
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В WhatsApp появились новые инструменты форматирования текстаЧтобы он был еще ярче и нагляднее
Любите общаться в WhatsApp? У нас для вас отличные новости! С новым апдейтом ваши сообщения станут не только информативными, но и стильными.
Приложение обзавелось новыми опциями форматирования текста, с которыми ваша переписка превратится в «шедевры оформления». Теперь доступны:
- Маркированные и нумерованные списки: больше не нужно держать в уме, кто за что отвечает, ведь пункты четко отделены друг от друга. Просто поставьте перед текстом «-» для маркированного или цифру с точкой для нумерованного списка.
- Цитаты: выделите важные мысли собеседника, чтобы никто не упустил суть. Начало цитаты обозначьте символом «>».
- Встроенный код: программисты и любители технических терминов ликуют! Теперь можно поделиться фрагментами кода, не переживая за их форматирование. Просто оберните нужный текст символами «`».
Не забывайте и о старых добрых способах сделать текст ярче:
- Жирный: используйте «» с обеих сторон нужного участка.
- Курсив: подчеркните слова символом «_».
Зачёркнутый текст:поставьте «~» перед и после зачёркиваемого фрагмента.
- Моноширинный шрифт: оберните текст тремя символами «`».
Новые функции доступны на всех платформах: iOS, Android, Mac и веб-версии.