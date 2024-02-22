Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 07:48
1 мин.

В WhatsApp появились новые инструменты форматирования текста

Чтобы он был еще ярче и нагляднее
Любите общаться в WhatsApp? У нас для вас отличные новости! С новым апдейтом ваши сообщения станут не только информативными, но и стильными.

Приложение обзавелось новыми опциями форматирования текста, с которыми ваша переписка превратится в «шедевры оформления». Теперь доступны:

  • Маркированные и нумерованные списки: больше не нужно держать в уме, кто за что отвечает, ведь пункты четко отделены друг от друга. Просто поставьте перед текстом «-» для маркированного или цифру с точкой для нумерованного списка.
  • Цитаты: выделите важные мысли собеседника, чтобы никто не упустил суть. Начало цитаты обозначьте символом «>».
  • Встроенный код: программисты и любители технических терминов ликуют! Теперь можно поделиться фрагментами кода, не переживая за их форматирование. Просто оберните нужный текст символами «`».
В WhatsApp появились новые инструменты форматирования текста
© 9to5Mac

Не забывайте и о старых добрых способах сделать текст ярче:

  • Жирный: используйте «» с обеих сторон нужного участка.
  • Курсив: подчеркните слова символом «_».
  • Зачёркнутый текст: поставьте «~» перед и после зачёркиваемого фрагмента.
  • Моноширинный шрифт: оберните текст тремя символами «`».

Новые функции доступны на всех платформах: iOS, Android, Mac и веб-версии.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WhatsApp
,
#мессенджер