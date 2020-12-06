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В WhatsApp появились объявления
Хорошо хоть не рекламные
Последние несколько месяцев WhatsApp меняется быстрыми темпами. Совсем недавно в приложении появились исчезающие сообщения, а теперь, судя по всему, в мессенджер добавились объявления. Но не стоит переживать — вряд ли он таким образом превратится в конкурента Avito.
При помощи нового функционала приложение намерено оповещать пользователей о каких-то новшествах, например связанных с лицензионным соглашением, сообщает WABetaInfo. Объявления появились в свежих обновлениях WhatsApp для Android, iOS, а также в веб-версии.
Утверждается, что новый тип связи с пользователями не будет появляться непосредственно в чатах. При этом какие применения новой функции будет найдено в дальнейшем, остается только догадываться. Но учитывая, что мессенджер принадлежит Facebook, нельзя исключать появления полноценной рекламы. И в лучшем случае прочих сервисов соцсети.