В WhatsApp появились объявления

Утверждается, что новый тип связи с пользователями не будет появляться непосредственно в чатах. При этом какие применения новой функции будет найдено в дальнейшем, остается только догадываться. Но учитывая, что мессенджер принадлежит Facebook, нельзя исключать появления полноценной рекламы. И в лучшем случае прочих сервисов соцсети.