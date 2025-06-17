В WhatsApp появились платные подписки и реклама

Пользователи могут оформить платную подписку, чтобы получать эксклюзивные посты от отдельных каналов. Администраторы, в свою очередь, могут продвигать свои каналы — они будут появляться в рекомендациях, чтобы привлечь больше аудитории.

Кроме того, компании получили возможность размещать рекламные посты в статусах. Если пользователь заинтересовался предложением, он может сразу начать чат с брендом.

Разработчики утверждают, что всё это не затронет основную функцию мессенджера — личные переписки. Нововведения работают только во вкладке «Обновления». Все чаты остаются защищены сквозным шифрованием, а рекламные настройки можно изменить в «Центре управления аккаунтом».

По словам компании, вкладкой «Обновления» ежедневно пользуются 1,5 млрд человек. Новые функции ориентированы на рост каналов и развитие бизнеса внутри платформы.