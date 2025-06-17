Приложения
Опубликовано 17 июня 2025, 07:39
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В WhatsApp появились платные подписки и реклама

До чего мы дожили...
Создатели WhatsApp начали монетизировать вкладку «Обновления» в мессенджере. Теперь там появились платные подписки, продвижение каналов и реклама в статусах.
В WhatsApp появились платные подписки и реклама
© Mashable

Пользователи могут оформить платную подписку, чтобы получать эксклюзивные посты от отдельных каналов. Администраторы, в свою очередь, могут продвигать свои каналы — они будут появляться в рекомендациях, чтобы привлечь больше аудитории.

Кроме того, компании получили возможность размещать рекламные посты в статусах. Если пользователь заинтересовался предложением, он может сразу начать чат с брендом.

Разработчики утверждают, что всё это не затронет основную функцию мессенджера — личные переписки. Нововведения работают только во вкладке «Обновления». Все чаты остаются защищены сквозным шифрованием, а рекламные настройки можно изменить в «Центре управления аккаунтом».

По словам компании, вкладкой «Обновления» ежедневно пользуются 1,5 млрд человек. Новые функции ориентированы на рост каналов и развитие бизнеса внутри платформы.

Источник:Mashable
Автор:Булат Кармак
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