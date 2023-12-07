В WhatsApp появились самоуничтожающиеся голосовые сообщения

Эта функция, названная «View Once», делает так, что отправленные голосовые заметки исчезают сразу после того, как их прослушают.

Теперь, когда вы хотите поделиться чем-то важным или конфиденциальным, например, номером кредитной карты или секретной информацией, вы можете использовать эту функцию для большей безопасности.

После прослушивания, голосовое сообщение автоматически исчезает, что обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Чтобы отправить самоуничтожающееся голосовое сообщение, пользователи должны открыть чат в WhatsApp, зажать и удерживать иконку микрофона в нижней панели и начать говорить.

После этого появится новая иконка «1» в нижней части экрана. При нажатии на неё голосовое сообщение будет установлено в режим «View Once», что означает, что получатель сможет прослушать его только один раз, и не сможет экспортировать, пересылать или сохранить его.