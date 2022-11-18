В WhatsApp появились сразу две функции. Их уже можно попробовать

В WhatsApp появились сразу две функции. Их уже можно попробоватьИ пускай это уже давно есть в Telegram
Команда WhatsApp внедрила в новую версию iOS- и Android-приложений сразу две интересные функции. Опробовать их может любой желающий, т.к. они вышли из этапа бета-тестирования.
Теперь в мессенджере можно создавать опросы. Причём доступны они вообще в любых чатах, в том числе в индивидуальных и групповых. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на значок «+» и выбрать опцию «Опрос».
Сообщается, что создатель опроса может отслеживать подробные результаты голосования, а также видеть какой из вариантов выбрал каждый пользователь.
Появилась у пользователей и возможность создать своё «Сообщество». В него можно будет «положить» несколько групп, объединённых одной темой. Новая возможность также позволит размещать объявления для участников всех чатов в сообществе.