В WhatsApp появились сразу две функции. Их уже можно попробовать

Сообщается, что создатель опроса может отслеживать подробные результаты голосования, а также видеть какой из вариантов выбрал каждый пользователь.

Появилась у пользователей и возможность создать своё «Сообщество». В него можно будет «положить» несколько групп, объединённых одной темой. Новая возможность также позволит размещать объявления для участников всех чатов в сообществе.