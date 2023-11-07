В WhatsApp появилось подтверждение личности через email

Последние обновления в бета-версии приложения для Android предоставили пользователям возможность верификации аккаунта с помощью email. Этот шаг направлен на усиление защиты личных данных пользователей и предотвращение несанкционированного доступа к аккаунтам.

На данный момент функция доступна ограниченному кругу бета-тестеров, использующих версию 2.23.24.10, что делает WhatsApp еще более надежным и удобным для общения.

Разработчики не перестают работать над улучшением приложения, стремясь сделать его максимально безопасным и комфортным для всех пользователей.

И появление подтверждения через email — это лишь один из многих шагов на пути к совершенствованию пользовательского опыта, который WhatsApp стремится предложить своим фанатам.