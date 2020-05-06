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В WhatsApp появился бот для проверки новости про коронавирус на правдивость
При этом его постоянно дорабатывают
Издание Digital Trends опубликовало материал, в котором говорится о том, что благодаря организации International Fact-checking Network в WhatsApp появился бот для проверки новости про коронавирус на правдивость.
Весь процесс проверки максимально автоматизирован: в боте уже имеется обширная база примерно из 4 тыс новостей и слухов о коронавирусе. Пользователю достаточно лишь произвести поиск по ключевым словам, например “чеснок” (garlic), после чего бот моментально выдаст информацию о недоказанной эффективности чеснока против коронавируса, ссылаясь при этом на имеющийся у него источник информации.
Для использования бота достаточно лишь добавить в список контактов номер +1 727 291 2606. Далее стоит отправить этому контакту любое сообщение, после чего в беседе появится полноценная инструкция. К сожалению, на данный момент бот локализован лишь на английский язык, но организация планирует постепенно расширять язык и добавлять СМИ из разных стран.