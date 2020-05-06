В WhatsApp появился бот для проверки новости про коронавирус на правдивость

Весь процесс проверки максимально автоматизирован: в боте уже имеется обширная база примерно из 4 тыс новостей и слухов о коронавирусе. Пользователю достаточно лишь произвести поиск по ключевым словам, например “чеснок” (garlic), после чего бот моментально выдаст информацию о недоказанной эффективности чеснока против коронавируса, ссылаясь при этом на имеющийся у него источник информации.