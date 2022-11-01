В WhatsApp появится ещё одна функция Telegram, которой уже пять лет

Так, наши коллеги из WABetInfo выяснили, что уже сейчас в WhatsApp активно тестируют новую функцию — self-messaging. Это будет аналог «Избранного» в Telegram, то есть место, где пользователи смогут отправлять сообщения самим себе.

Нововведение обнаружили в тестовой версии Android-версии приложения под номером v2.22.24.2.

Стоит отметить, что в детище Павла Дурова возможность писать самому себе появилась ещё в 2017 году. А это значит, что WhatsApp на «изобретение» подобной функции ушло около пяти лет.

Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что команда Telegram начала отключать Premium-аккаунты пользователей, полученные в результате использования уязвимости в мессенджере.