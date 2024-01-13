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Приложения
18:00, 13 января 2024
1 мин.

В WhatsApp появится форматирование текста

Тестируется и на Android, и на iOS

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию форматирования текста в Android- и iOS-версии приложения среди участников бета-программы.

Нововведение позволят пользователям выделять части сообщений и создавать списки, что значительно улучшит возможности форматирования текста в приложении.

Пользователи бета-версии WhatsApp на Android и iOS могут использовать символ «>» для выделения части сообщения и символы «-» или «*» для создания маркированных списков.

Чтобы сделать нумерованный список, достаточно просто написать число перед сообщением. На скриншоте ниже показано, как это работает:

В WhatsApp появится форматирование текста
© GSMArena

Новые опции форматирования текста в настоящее время доступны для пользователей Android с версией 2.24.2.9 бета-приложения WhatsApp и версией 23.21.1.75 для iOS. Ожидается, что они появятся в стабильной версии приложения в ближайшие недели.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WhatsApp
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#IOS
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#ANDROID
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