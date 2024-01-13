В WhatsApp появится форматирование текста

В WhatsApp появится форматирование текстаТестируется и на Android, и на iOS
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию форматирования текста в Android- и iOS-версии приложения среди участников бета-программы.
Нововведение позволят пользователям выделять части сообщений и создавать списки, что значительно улучшит возможности форматирования текста в приложении.
Пользователи бета-версии WhatsApp на Android и iOS могут использовать символ «>» для выделения части сообщения и символы «-» или «*» для создания маркированных списков.
Чтобы сделать нумерованный список, достаточно просто написать число перед сообщением. На скриншоте ниже показано, как это работает:
Новые опции форматирования текста в настоящее время доступны для пользователей Android с версией 2.24.2.9 бета-приложения WhatsApp и версией 23.21.1.75 для iOS. Ожидается, что они появятся в стабильной версии приложения в ближайшие недели.