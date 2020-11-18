В WhatsApp появится функция для игнорирования новых сообщений

Называться новая опция будет “Прочитать позже”, а ее особенностью является то, как именно она архивирует чаты в мессенджере, сообщает TechRadar. По словам журналистов, в отличие от привычной всем нам архивации, новая функция будет добавлять в архив непосредственно сообщения, не давая им “шуметь” и отвлекать пользователей. Представители WhatsApp заявили, что основной целью добавления новой возможности является уменьшение количества факторов, которые могли бы отвлекать пользователей.