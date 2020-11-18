В WhatsApp появится функция для игнорирования новых сообщений
Называться новая опция будет “Прочитать позже”, а ее особенностью является то, как именно она архивирует чаты в мессенджере, сообщает TechRadar. По словам журналистов, в отличие от привычной всем нам архивации, новая функция будет добавлять в архив непосредственно сообщения, не давая им “шуметь” и отвлекать пользователей. Представители WhatsApp заявили, что основной целью добавления новой возможности является уменьшение количества факторов, которые могли бы отвлекать пользователей.
На данный момент воспользоваться функцией “Прочитать позже” могут лишь владельцы iOS-устройств, да и то только те, кто участвует в закрытом бета-тестировании. Ожидается, что новая возможность уже в самое ближайшее время станет общедоступной, в том числе и на Android.