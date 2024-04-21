В WhatsApp появится функция «Люди рядом» для обмена файлами с ближайшим окружением

Функция позволяет обмениваться документами, видео, аудио и другими файлами с пользователями, у которых в мессенджере будет открыт соответствующий раздел, как и у раздающего пользователя. При этом интернет-трафик не расходуется, так как используется технология, аналогичная AirDrop на iPhone и «Быстрая отправка» на Android.

Пока новая функция в WhatsApp тестируется ограниченным количеством пользователей. Когда может состояться релиз новой «фичи», не сообщается.