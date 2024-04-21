В WhatsApp появится функция «Люди рядом» для обмена файлами с ближайшим окружением

Опубликовано 21 апреля 2024, 12:00
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В WhatsApp появится функция «Люди рядом» для обмена файлами с ближайшим окружениемКак AirDrop на iPhone и «Быстрая отправка» на Android
В новой бета-версии WhatsApp для ОС Android под номером 2.24.9.22 появилась функция People nearby, или «Люди рядом», для обмена файлами с окружением.
Функция позволяет обмениваться документами, видео, аудио и другими файлами с пользователями, у которых в мессенджере будет открыт соответствующий раздел, как и у раздающего пользователя. При этом интернет-трафик не расходуется, так как используется технология, аналогичная AirDrop на iPhone и «Быстрая отправка» на Android.
Пока новая функция в WhatsApp тестируется ограниченным количеством пользователей. Когда может состояться релиз новой «фичи», не сообщается.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
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