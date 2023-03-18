В WhatsApp появится функция распознавания и копирования текста в изображениях

Если пользователь захочет отправить кому-либо картинку с изображённым текстом, то его можно будет скопировать и передать в виде собственно текста. Такой функционал тестируется в версии WhatsApp для iOS.

Связано это с тем, что после обновления, в iOS 16 стало доступно распознавание и захват текста в изображениях. Для этих целей приложения используют iOS API.

Поэтому пока не известно, когда подобная функция появится в версии мессенджера для Android, и появится ли вообще. Также неизвестно, когда бету переведут в общедоступный релиз.