В WhatsApp появится функция распознавания и копирования текста в изображениях

20:41, 18 марта 2023
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В WhatsApp появится функция распознавания и копирования текста в изображенияхВ версии мессенджера для iOS
Стало известно о бета-тестировании новой функции в мессенджере WhatsApp. Речь идёт о распознавании текста в изображениях.
Фото: Tecmundo.com.br
Если пользователь захочет отправить кому-либо картинку с изображённым текстом, то его можно будет скопировать и передать в виде собственно текста. Такой функционал тестируется в версии WhatsApp для iOS.
Связано это с тем, что после обновления, в iOS 16 стало доступно распознавание и захват текста в изображениях. Для этих целей приложения используют iOS API.
Поэтому пока не известно, когда подобная функция появится в версии мессенджера для Android, и появится ли вообще. Также неизвестно, когда бету переведут в общедоступный релиз.
Источник:Wabetainfo
Автор:Андрей КадуковТеги:
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