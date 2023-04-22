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18:11, 22 апреля 2023
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В WhatsApp появится функция сохранения исчезающих сообщений

В мессенджер её скоро добавят

В WhatsApp станет доступной функция сохранения исчезающих сообщений при согласии отправителя.

Для отправки такого запроса адресат должен удерживать нажатие на нужном сообщении, в результате чего будет выведена соответствующая плашка.

Причинами такого нововведения разработчики мессенджера называют больший контроль отправителя над информацией. Пока это бета-версия, но вскоре функция станет доступна всем.

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