В WhatsApp появится личный ИИ-диетолог и множество других «помощников»Как тебе такое, Дуров?
На недавнем мероприятии *Meta Connect 2023 было представлено сразу несколько интересных нововведений для мессенджера WhatsApp.
Так, стало известно, что сервис готовится к кардинальному обновлению! Скоро пользователи смогут получить советы по питанию прямо в чате благодаря новому ИИ-диетологу.
Но это далеко не всё: в мессенджер планируется внедрить целый ряд «умных» помощников, которые будут помогать в различных аспектах повседневной жизни.
Помимо диетолога, в WhatsApp появятся ИИ-помощники для планирования поездок, ответов на общие вопросы и даже для помощи в выборе одежды. Все они призваны сделать общение в приложении ещё более интерактивным и полезным.
Отметим, что такими темпами WhatsApp имеет все шансы составить серьёзную конкуренцию Telegram по части инноваций за счёт ставки на интеграцию ИИ.
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России