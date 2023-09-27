В WhatsApp появится личный ИИ-диетолог и множество других «помощников»

Но это далеко не всё: в мессенджер планируется внедрить целый ряд «умных» помощников, которые будут помогать в различных аспектах повседневной жизни.

Помимо диетолога, в WhatsApp появятся ИИ-помощники для планирования поездок, ответов на общие вопросы и даже для помощи в выборе одежды. Все они призваны сделать общение в приложении ещё более интерактивным и полезным.