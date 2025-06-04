В *WhatsApp появится настройка имени пользователя для сокрытия номера телефона

Бета-версия для iOS содержит элементы, предполагающие внедрение имён пользователей, которые можно будет настраивать в мессенджере. Для этого будут внедрены новый интерфейс и правила использования юзернеймов, но функция пока недоступна даже для тестирования.

Согласно будущим правилам, имя пользователя не должно начинаться с «www.» во избежание путаницы с сайтами и должно состоять из 3-30 символов, а также может содержать строчные буквы, цифры, точки и знаки подчёркивания.

Кроме того, это изменение призвано отображать никнеймы в групповых чатах вместо номеров телефонов для несохранённых контактов. Официальная дата выхода этой функции пока не объявлена.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.