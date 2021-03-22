В WhatsApp появится новая экономящая время функция

Речь идёт об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android. Теперь же она стала частью тестовой версии приложения для iOS.

На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два «этапа» ускорения: 1,5 и 2х.