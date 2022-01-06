В WhatsApp появится новая функция, но только на айфонах

Нововведение связано с изменением дизайна уведомлений на iOS 15: теперь вместо значка мессенджера на них отображается аватарка отправителя. Эту функцию, недавно появившуюся на айфонах с новой ОС, WhatsApp пока не поддерживает, что разработчики мессенджера и хотят исправить.

Новая функция появится в рамках бета-тестирования у пользователей, обновивших iOS 15 до версии 2.22.1.1 или новее. У других пользователей на айфонах ничего не изменится. После выхода из беты функция будет открыта для всех, но сроки не уточняются.