В WhatsApp появится поддержка сразу нескольких аккаунтов на одном смартфоне

Согласно информации от WABetaInfo, популярное приложение для обмена сообщениями работает над функцией поддержки нескольких аккаунтов в своей Android-версии. Таким образом, пользователи смогут без труда переключаться между профилями на одном устройстве.

Новые аккаунты будут храниться непосредственно на телефоне. При этом их можно будет удалить при необходимости.

Поддержка нескольких аккаунтов окажется особенно полезной для тех, у кого есть разные рабочие и личные номера или для тех, кто хочет попробовать новые функции WhatsApp, включая такие, как «Каналы», позволяющие отправлять фотографии и опросы подписчикам.

К слову, в WhatsApp планируют монетизировать функции для создателей контента. Вместе с тем команда мессенджера готовит функцию добавления юзернейма, позволяющую находить людей без необходимости знать их номера телефона.