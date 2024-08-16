В WhatsApp появится поиск и создание стикеров с помощью ИИ

Опубликовано 16 августа 2024, 17:15
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В WhatsApp появится поиск и создание стикеров с помощью ИИРеализована библиотека стикеров
В WhatsApp появятся новые функции. Пользователям станут доступны библиотека стикеров Giphy, а также поиск и создание стикеров с помощью ИИ, встроенного в мессенджер.
Пользователи смогут легко находить стикеры на основании текста или эмодзи и делиться ими. При этом функционал создания и редактирования стикеров, доступный на iOS, появится и в Android-версии WhatsApp. В галерее на смартфоне будут сохраняться не только предустановленные стикеры, но созданные пользователем.
Создание стикеров с помощью ИИ доступно пока только пользователям WhatsApp в США. Однако весь функционал скоро будет доступен всем пользователям, разработчики мессенджера реализуют их постепенно. Но сроки пока неизвестны.
Источник:WhatsApp
Автор:Андрей Кадуков
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