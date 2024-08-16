В WhatsApp появится поиск и создание стикеров с помощью ИИ

Пользователи смогут легко находить стикеры на основании текста или эмодзи и делиться ими. При этом функционал создания и редактирования стикеров, доступный на iOS, появится и в Android-версии WhatsApp. В галерее на смартфоне будут сохраняться не только предустановленные стикеры, но созданные пользователем.

Создание стикеров с помощью ИИ доступно пока только пользователям WhatsApp в США. Однако весь функционал скоро будет доступен всем пользователям, разработчики мессенджера реализуют их постепенно. Но сроки пока неизвестны.