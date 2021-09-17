В WhatsApp появится поиск магазинов и услуг

Как пишет издание Reuters со ссылкой на Twitter главы мессенджера Уилла Кэткарта, в WhatsApp появится бизнес-каталог, с помощью которого можно будет находить компании, отсортированные по категориям, и напрямую взаимодействовать с ними при покупках или получении услуг. Таким образом мессенджер становится не просто решением для связи, но и бизнес-инструментом. Но сейчас речь идёт о том, чтобы все пользователи могли воспользоваться возможностями бизнес-каталога.

Как отмечается, пока тестирование проходит в Бразилии, затем распространится на Индонезию и Индию, а потом и на остальные страны.