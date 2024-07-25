В WhatsApp появится поиск пользователей по никнеймам

Опубликовано 25 июля 2024, 18:00
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В WhatsApp появится поиск пользователей по никнеймамДля усиления конфиденциальности
Портал WABetaInfo рассказал о будущем нововведении, которое разработчики WhatsApp готовят для пользователей мессенджера. В WhatsApp появятся никнеймы.
Это повысит конфиденциальность пользователей — можно будет публиковать никнеймы без указания номера телефона. При этом контакты смогут искать друг друга и по никнеймам, и по номеру телефона. Такая функция уже давно реализована в Telegram.
Когда функция появится в мессенджере, неизвестно. Нет информации и о бете, поскольку разработчики заявили установку и поиск по никнеймам пока только для браузерной веб-версии WhatsApp.