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В WhatsApp появится раздел для взаимодействия со службой поддержки «Сообщить об ошибке»Это будет самостоятельная функция
В одном из ближайших обновлений в WhatsApp появится новый раздел, полностью посвящённый возможности предоставления разработчикам мессенджера отчёта об ошибке.
Раздел так и будет называться — «Сообщить об ошибке». Пока эта функция реализована как вспомогательный инструмент в разделе «Связаться с нами», но планируется сделать её самостоятельной.
Предполагается, что в новом разделе «Сообщить об ошибке», можно будет отправить описание любого бага, с которым столкнётся пользователь, а также предоставить службе поддержки фото ошибки.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги:
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