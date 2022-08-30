В WhatsApp появится раздел для взаимодействия со службой поддержки «Сообщить об ошибке»

Раздел так и будет называться — «Сообщить об ошибке». Пока эта функция реализована как вспомогательный инструмент в разделе «Связаться с нами», но планируется сделать её самостоятельной.

Предполагается, что в новом разделе «Сообщить об ошибке», можно будет отправить описание любого бага, с которым столкнётся пользователь, а также предоставить службе поддержки фото ошибки.