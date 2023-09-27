В WhatsApp появится собственный аналог ChatGPT прямо внутри мессенджера

Одной из главных новинок стало появление ИИ-чатбота в WhatsApp, который будет выполнять функции ассистента, напоминающего ChatGPT от OpenAI.

Этот чат-бот, разработанный внутри компании, предназначен для широкого круга задач: от планирования поездок с друзьями в групповом чате до ответов на вопросы, которые обычно задаются поисковым системам.

Кроме того, *Meta объявила о партнёрстве с поисковой системой Bing от Microsoft, что позволит ИИ-ассистенту предоставлять актуальную информацию из Интернета в реальном времени.

Таким образом, новый ИИ-чатбот в WhatsApp обещает стать универсальным помощником для пользователей, интегрированным прямо внутри мессенджера.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России