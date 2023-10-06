В WhatsApp появится возможность блокировать чаты с помощью пароля

19:18, 06 октября 2023
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В WhatsApp появится возможность блокировать чаты с помощью пароляДля усиления конфиденциальности
В WhatsApp появится функция блокировки чатов с помощью пароля. По мысли разработчиков, это усилит конфиденциальность, потому что даже при попадании смартфона в руки злоумышленников, прочитать защищённую паролем переписку им не удастся.
Заблокировать чаты можно с помощью единого пароля устройства, биометрии или внутреннего кода WhatsApp. Заблокированные чаты будут выделены в отдельный раздел и открыть их можно будет только при вводе пароля.
Функция обнаружена в коде бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.21.8. Для iOS такой функционал тоже предусмотрен. Когда новый функционал выйдет, не сообщается.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей КадуковТеги: