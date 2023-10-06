В WhatsApp появится возможность блокировать чаты с помощью пароля

Заблокировать чаты можно с помощью единого пароля устройства, биометрии или внутреннего кода WhatsApp. Заблокированные чаты будут выделены в отдельный раздел и открыть их можно будет только при вводе пароля.

Функция обнаружена в коде бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.21.8. Для iOS такой функционал тоже предусмотрен. Когда новый функционал выйдет, не сообщается.