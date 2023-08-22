В WhatsApp появится возможность цитировать текст

Сейчас при отправке сообщения пользователь может сделать текст курсивным, жирным, зачёркнутым и моноширинным. Сообщается, что в WhatsApp появятся ещё и цитаты, но не только всего сообщения, как сейчас, а также отдельных фрагментов.

Ещё одна новая функция форматирования — списки. Сейчас для составления списка в сообщении нужно добавлять точки, выделяя пункты. С выходом нового варианта форматирования это станет составляющей функционала.

Также в WhatsApp появятся новые возможности для разработчиков. Называется функция «Code Block»: поможет отправлять фрагменты кода во избежание путаницы, когда фрагменты кода неточно отображаются в окне чата.

Пока это бета-версия. Когда новые функции выйдут для всех пользователей, не сообщается.