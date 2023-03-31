В WhatsApp появится возможность отключать приём звонков с незнакомых номеров

Тестерам доступен 21 новый смайлик, функция оповещения о появлении нового пользователя в групповом чате и отключение спам-звонков с возможностью их видеть в списке вызовов.

Конда функции станут доступны широкой аудитории, можно будет видеть, что в групповом чате появился новый участник — мессенджер сообщит об этом push-уведомлением. При этом сразу будет понятно, кто это, без сохранения в список контактов.

Для борьбы со спамом станет доступно отключение вызовов с неизвестных номеров, при этом можно будет их видеть в списке звонивших. Это поможет бороться с навязчивой рекламой, мошенниками и другими спамерами.