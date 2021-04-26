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Сегодня в 11:09
В WhatsApp появится возможность отправлять исчезающие через сутки сообщения
Предполагается, что уже в ближайшем обновлении
Информатор под ником WABetaInfo сообщил о том, что в популярном мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять исчезающие через сутки сообщения.
Отметим, что на данный момент в программе есть соответствующая функция под названием “исчезающие сообщения”, однако в ней есть ограничения — сообщения удаляются только через семь дней. Информатор же выяснил, что команда мессенджера планирует добавить опцию, которая позволит сообщениям удаляться уже через сутки. Это все еще не самый безопасный вариант для пользователей, однако по сравнению с недельным вариантом — прогресс.
На данный момент неизвестно, когда именно такая возможность появится у пользователей. В то же время, согласно данным WABetaInfo, функцию добавят уже в ближайшем обновлении.