В WhatsApp появится возможность отправлять исчезающие через сутки сообщения

Отметим, что на данный момент в программе есть соответствующая функция под названием “исчезающие сообщения”, однако в ней есть ограничения — сообщения удаляются только через семь дней. Информатор же выяснил, что команда мессенджера планирует добавить опцию, которая позволит сообщениям удаляться уже через сутки. Это все еще не самый безопасный вариант для пользователей, однако по сравнению с недельным вариантом — прогресс.