В WhatsApp* появится возможность поиска полученных изображений в Сети

Ранее такая функция была представлена для тестовой Android-версии мессенджера, а сейчас готовится релиз и для iOS. Воспользоваться новой функцией пока могут только тестировщики.

Для этого нужно открыть целевое изображение и, нажав кнопку Поделиться, выбрать опцию Поиск в интернете. Система загрузит изображение в Google и начнёт искать похожие. Даже есть вероятность обнаружения первоисточника.

Как отмечают исследователи функций WhatsApp из WABetaInfo, функция позволит защитить конфиденциальность пользователей, если искомое изображение было изменено или вырвано из визуального контекста.

«Благодаря этому обновлению пользователи Android теперь могут удобно проверять подлинность изображений, которые они получают в сообщениях, и определять, было ли изображение изменено, вырвано из контекста или использовано для введения в заблуждение. Похоже, что теперь WhatsApp намерен предложить пользователям iOS такую же возможность проверять подлинность изображений, которыми поделились в их чатах и группах, как это уже сделано для версии для Android», — сказано в публикации.

* Принадлежит Meta — организации, которая признана в России экстремистской и её деятельность запрещена.